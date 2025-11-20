東京駅の土産店が人気商品ランキングを発表！2位はピスタチオのクッキー、3位は「ネコシェフ缶」焼菓子詰合せ | RBB TODAY

東京駅八重洲北口改札前の土産店「東京ギフトパレット」が20日、東京ギフトパレット限定商品を対象とした2025年人気商品ランキングを発表した。
同ランキングではバタースイーツ専門店「バターバトラー」の「バターミルフィユ」が2年連続で1位を獲得した。同商品はキャラメリゼしたパイの香ばしさと濃厚なバタークリームが織りなすミルフィユだ。
2位には、開業5周年を迎え、幅広い世代に支持され続けている「PISTA & TOKYO」の「ピスタージュ」が選ばれた。ピスタチオバタークリームにローストしたピスタチオを贅沢にあしらったサンドクッキーだ。薫り・コク・食感、ピスタチオの特徴を存分に味わえる。
3位は、愛らしいデザインで選りすぐりの焼菓子が詰まった「ネコシェフ」の「ネコシェフ缶ベストセレクション」がランクインしている。人気NO.1の「フィナンシェ」と、チーズのコクと果実の酸味がクセになる2種類の「クッキー」が入った詰合せ。フィナンシェは、カマンベールを練り込んだ薫り豊かな生地に、レモンピールを加えた爽やかな味わいとなっている。クッキーは、果実の食感とともに生地のホロホロ食感を楽しめる。
同パレットでは新年を彩る干支・新春スイーツを多数展開する。来年の干支である「午」をモチーフにした東京會舘の「馬九行九（うまくいく）」や、期間限定ショップ「WEEKLY PALETTE」に出店するまめや金澤萬久の「金かすてら・干支『午』」など、2026年の始まりにふさわしい華やかなラインアップが揃う。
【東京ギフトパレット 2025年人気商品ランキング】
1位：バターミルフィユ【バターバトラー】（価格：1,620円）
2位：ピスタージュ【PISTA & TOKYO】（価格：1,944円）
3位：ネコシェフ缶ベストセレクション【ネコシェフ】（価格： 2,808円）
4位：フレッシュブリュレタルト ブリュレッタ【ブリュレメリゼ】（価格：1,944円）
5位：あんバタロール【岡田謹製 あんバタ屋】（価格： 1,944円）
6位：塩キャラメルのミルフィーユ【アマンド東京】（価格：1,350円）
7位：イチゴミルクサンド【イチゴショップ】（価格：6個1,296円）
8位：ミルクチョコレートホリック【VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO】（価格：1,188円）
9位：登録商標 冨貴寄 東京パンダ3【銀座 菊廼舎】（価格：1,242円）
10位：サクッチ・ホロッチ<ティラミス>【シーキューブ TIRAMISU】（価格：5個648円）