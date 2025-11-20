東京駅の土産店が人気商品ランキングを発表！2位はピスタチオのクッキー、3位は「ネコシェフ缶」焼菓子詰合せ | RBB TODAY

東京駅八重洲北口改札前の土産店「東京ギフトパレット」が20日、東京ギフトパレット限定商品を対象とした2025年人気商品ランキングを発表した。

東京駅「東京ギフトパレット」 2025年限定商品人気ランキング

同ランキングではバタースイーツ専門店「バターバトラー」の「バターミルフィユ」が2年連続で1位を獲得した。同商品はキャラメリゼしたパイの香ばしさと濃厚なバタークリームが織りなすミルフィユだ。

2位には、開業5周年を迎え、幅広い世代に支持され続けている「PISTA & TOKYO」の「ピスタージュ」が選ばれた。ピスタチオバタークリームにローストしたピスタチオを贅沢にあしらったサンドクッキーだ。薫り・コク・食感、ピスタチオの特徴を存分に味わえる。

＜2位＞ピスタージュ【PISTA & TOKYO】1,944円

3位は、愛らしいデザインで選りすぐりの焼菓子が詰まった「ネコシェフ」の「ネコシェフ缶ベストセレクション」がランクインしている。人気NO.1の「フィナンシェ」と、チーズのコクと果実の酸味がクセになる2種類の「クッキー」が入った詰合せ。フィナンシェは、カマンベールを練り込んだ薫り豊かな生地に、レモンピールを加えた爽やかな味わいとなっている。クッキーは、果実の食感とともに生地のホロホロ食感を楽しめる。

＜3位＞ネコシェフ缶ベストセレクション【ネコシェフ】2,808円

同パレットでは新年を彩る干支・新春スイーツを多数展開する。来年の干支である「午」をモチーフにした東京會舘の「馬九行九（うまくいく）」や、期間限定ショップ「WEEKLY PALETTE」に出店するまめや金澤萬久の「金かすてら・干支『午』」など、2026年の始まりにふさわしい華やかなラインアップが揃う。

【東京ギフトパレット 2025年人気商品ランキング】

1位：バターミルフィユ【バターバトラー】（価格：1,620円）

2位：ピスタージュ【PISTA & TOKYO】（価格：1,944円）

3位：ネコシェフ缶ベストセレクション【ネコシェフ】（価格： 2,808円）

4位：フレッシュブリュレタルト ブリュレッタ【ブリュレメリゼ】（価格：1,944円）

5位：あんバタロール【岡田謹製 あんバタ屋】（価格： 1,944円）

6位：塩キャラメルのミルフィーユ【アマンド東京】（価格：1,350円）

7位：イチゴミルクサンド【イチゴショップ】（価格：6個1,296円）

8位：ミルクチョコレートホリック【VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO】（価格：1,188円）

9位：登録商標 冨貴寄 東京パンダ3【銀座 菊廼舎】（価格：1,242円）

10位：サクッチ・ホロッチ<ティラミス>【シーキューブ TIRAMISU】（価格：5個648円）