東京・江戸川区のベーカリーで年に一度の特別イベント開催！800円以上購入者にクーポン付きカレンダー配布 | RBB TODAY

江戸川区船堀のベーカリー「リヨンコッペル」で年に一度の特別イベント「カレンダーセール」が11月21日（金）・22日（土）の2日間開催される。

リヨンコッペル外観

800円以上購入した全ての客に、2026年度版「リヨンのパンカレンダー」をプレゼントする。このカレンダーには毎月使えるお得なクーポン券が付いており、来年1年間リヨンコッペルのパンを楽しめる特別なアイテムとなっている。

リヨンコッペル

同店は船堀駅から徒歩3分の好立地で、平日は朝7時30分から、土日祝は朝7時から営業するベーカリー。焼きたてのパンが毎朝店頭に並び、朝食からランチ、夕方の買い物まで幅広い時間帯に利用されている。

人気急上昇！明太フランス

メロンパン

店内には食事パンや惣菜パン、菓子パンなど種類が豊富に揃う。人気商品は、湯種を使ったもちもちドーナツや、良質な国産バターを贅沢に使用したクロワッサン、そして地元の方々に愛される明太フランスや極旨メロンパンなど、素材と製法にこだわった本格派のパンたちだ。

季節限定商品も充実しており、秋には茨城県笠間産の和栗を贅沢に使った和栗のモンブランデニッシュ、夏には白桃と黄桃のピーチタルト、はちみつバター風味のロールパンなど、四季折々の味わいが楽しめる。また、ピリ辛のチーズタッカルビやなすラザニアのパニーニといったボリューム満点の惣菜パンも豊富で、ランチタイムには多くの客に好評を得ている。

期間限定で販売される白トリュフの塩ロールは、希少価値の高い白トリュフを使用した贅沢な一品。無くなり次第終了の予定。