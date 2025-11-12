日曜劇場『ラストマン』SPドラマが12月28日放送決定！松本若菜が看板キャスター役として出演 | RBB TODAY

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン-全盲の捜査官-』の完全新作スペシャルドラマ『ラストマン-全盲の捜査官- FAKE/TRUTH』（TBS系）が、12月28日よる9時から放送される。福山雅治演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる刑事・護道心太朗の凸凹バディが再び難事件に挑む。

完全新作スペシャルドラマ『ラストマン-全盲の捜査官- FAKE/TRUTH』©TBS

同作では前代未聞の東京爆破予告とテレビスタジオ立てこもり事件が発生する。最凶テロリストが身代金10億ドルを要求し、スタジオでは皆実とともに生放送に出演中のキャスターや総理大臣が人質となってしまう。離れ離れとなった皆実と心太朗がこの危機にどう立ち向かうかが描かれる。また、同作は「映画ラストマン - FIRST LOVE-」より少し前の出来事を描く。12月24日公開の映画を観たあとにスペシャルドラマで“もう一つの真実”を探るもよし、スペシャルドラマのあとに映画を観て“その先の運命”を追うもよし。両作品を行き来することで、より一層楽しめる作りになっている。

今回新たなゲストとして、好感度No.1の看板キャスター・播摩みさき役で松本若菜の出演が決定した。播摩は、かつてアメリカで皆実を取材した経験を持つ報道番組のキャスターで、皆実が訪れたテレビスタジオで偶然再会を果たす。しかしその矢先、出演中の生放送のスタジオが武装テロリストに占拠され、皆実や番組に出演していた総理大臣とともに人質となってしまう。

松本は「ドラマを拝見していたので、今回お声がけ頂きとても光栄でしたし、あの続きが見られるんだという嬉しさもありました。前作ももちろんそうでしたが、とにかく規模がすごいんです(笑)。台本を読んでいて『どうなってしまうんだろう』と全く予想がつかない展開と、一気に読み切ってしまうほどの飽きさせないスピード感で、実際に出来上がったものを見たときに、私は一本の壮大なエンターテインメントを目の当たりにするんだろうなと、今からワクワク感でいっぱいです。出演者一人一人の心の揺れや動き、細やかな心情など、見ていただく方に少しでも伝われば嬉しいです。ぜひ皆さん楽しみにご覧ください」とコメントした。