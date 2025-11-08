Iカップグラドル・藤乃あおい、ビキニ姿でグラマラスボディ披露！ | RBB TODAY

8日、週刊SPA!グラビアン魂デジタル写真集「藤乃あおい『グラビアの本質』」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された。

藤乃あおいは1998年、石川県生まれのIカップグラビアタレント。2020年にデビュー、2021年に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2021」グランプリを受賞した。しかしその後、大病を患い、治療に専念するため芸能活動を休止していた。約1年半にわたる闘病生活を経て、昨年夏に復帰。今年1月には写真集『ハレテヨカッタ』（講談社）を発売している。

藤乃あおい（提供：週刊 SPA!編集部 撮影:三浦憲治 ヘアメイク:米澤和彦 スタイリング:毛塚由恵）

同作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集だ。

表紙カットでは、赤ビキニのバストの肩ひもが外れたカット。少しほんわかした印象を受けながらページをめくっていくと、プール際でハイカラビキニ姿のまま、水滴を拭く様子も激写されている。さらに明るい原色カラーのビキニ姿で、ちょこんと座るカットも収録されている。