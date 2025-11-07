 元保育士コスプレイヤー・紅羽りお、美肌のぞく“はだけニット”姿披露！2026年カレンダー発売決定 | RBB TODAY
元保育士コスプレイヤー・紅羽りお、美肌のぞく“はだけニット”姿披露！2026年カレンダー発売決定

『紅羽りお2026年カレンダー』(C)U-YA
  • 『紅羽りお2026年カレンダー』(C)U-YA
  • 『紅羽りお2026年カレンダー』(C)U-YA

　元保育士でコスプレイヤー・グラビアアイドルとして活動する紅羽りおが、15日に『2026年版カレンダー』（ハゴロモ）を発売する。

『紅羽りお2026年カレンダー』(C)U-YA

　紅羽はSNS総フォロワー数40万人以上（X：29万人、Instagram：11万人）を誇り、元保育士という経歴を持ち、コミケの企業ブースや東京ゲームショウで人気コスプレイヤーとして注目を集めた。近年は活躍の場を広げており、2025年は『週刊SPA!』（9月9日発売号）や『グラビアザテレビジョン』（9月29日発売号）でグラビアを披露したほか、千葉テレビのドラマ『恋も教えてくれますか？ 学校編』で主演・佐藤心愛役を務めるなど、女優としても幅広く活躍している。

　同作発売に伴い、記念イベントも開催される。日時は11月15日（土）12時から、場所は神保町の書泉グランデとなっている 。


《アルファ村上》

