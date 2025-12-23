波瑠＆高杉真宙、結婚を発表！「これからの人生を共に歩んでいきたい」 | RBB TODAY

女優の波瑠と俳優の高杉真宙が23日、自身のInstagramを更新し、結婚を発表した。

投稿で2人は「私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と報告。お互いを知ったきっかけは「仕事」だといい、「時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。」とつづった。

今後についても「役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存」とし、変わらぬ支援を呼びかけている。波瑠の投稿にはウエディングドレス姿や白無垢姿のショットも添えられていた。

この投稿に、アンミカからは「ご結婚おめでとう御座います ドラマでその透明感に魅了されました。爽やかなお二人の門出を心から祝して」と祝福。タレントの紗綾も「波瑠ちゃん おめでとうー 末永くお幸せに」とメッセージを寄せた。

2人は、2023年放送のフジテレビ系連続ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演。波瑠はズボラ女子の速見穂香役、高杉は“家事力最強男子”の山本知博役を演じた。

※波瑠＆高杉真宙の結婚報告（波瑠の公式インスタグラムより）