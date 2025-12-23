メンバー同士がお互いに“結婚”のタイミングをうかがっている…少女時代・ヒョヨン「私が最初と言いたい」 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のヒョヨンが、早く結婚したいと明かした。

本日（12月23日）放送される韓国SBSのバラエティ番組『靴を脱いでバツイチフォーメン』（原題）には、キム・ジュンヒョン、ブライアン、ヒョヨン、ソン・テジンがゲスト出演し、テンポの良いやり取りで大きな笑いを届ける予定だ。

最近行われた収録で、デビュー18年目の少女時代メンバーであるヒョヨンは、メンバー同士がお互いに結婚のタイミングをうかがっていると語った。

少女時代の中で誰が最初に嫁ぐと思うかと聞かれると、ヒョヨンは「私だと言いたい。寝ていても突然、結婚したくなる」と率直に打ち明け、周囲を驚かせた。

さらに、少女時代として活動していた頃、明け方4時にこっそり外出し、漢江（ハンガン）でデートを楽しんだエピソードを公開し、「記憶に残っているのは、こういうことしかない」と語って、現場を笑いの渦に巻き込んだ。

（画像＝SBS）『靴を脱いでバツイチフォーメン』

少女時代メンバーといえば最近、ティファニーが俳優ピョン・ヨハンと結婚を前提に交際していると発表したばかりだ。

ディズニープラスのオリジナルシリーズ『サムシクおじさん』で共演した2人は、その後、恋人関係に発展したという。ティファニーは直筆の手紙を通じて「私は現在、良い気持ちで一人の方と結婚を前提に真剣な交際を続けている」と明かしている。

具体的な日程は未定ながら結婚を前提に公開恋愛を選んだティファニー、そしてスヨンと俳優チョン・ギョンホという“長寿カップル”がいるなかで、ヒョヨンが最初に結婚したいと話し、その真意が気になる。

一方、これまで率直で歯に衣着せぬ魅力で視聴者の心をつかんできた『靴を脱いでバツイチフォーメン』は、本日の放送をもって最後のあいさつをする。

出演者のタク・ジェフンは「愛は見つけたが、職場を失った」と語り、最後まで“バツイチ”らしい姿で笑いを誘い、「世の中のすべてのバツイチを応援する」と感謝の言葉を伝えた。

ヒョヨンの結婚に関する話が登場し、4年5カ月の旅路を締めくくる『靴を脱いでバツイチフォーメン』は、本日22時50分に放送される。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

