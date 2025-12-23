 料理人歴50年・野﨑洋光氏監修！デニーズ、「鰆の初春焼き」など旬の食材を使った和食メニューを2026年1月9日より販売 | RBB TODAY
料理人歴50年・野﨑洋光氏監修！デニーズ、「鰆の初春焼き」など旬の食材を使った和食メニューを2026年1月9日より販売

鰆の初春焼き（税込1,078円）
  • デニーズジャパン×和食料理人・野﨑洋光氏
  • 山形豚とごぼうの旨出汁鍋（税込1,254円）
  • 蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ（税込924円）
  • 牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き（税込792円）
  • 鰆の初春焼き　おすすめ3品セット（税込2,684円）
  • 山形豚とごぼうの旨出汁鍋　おすすめ３品セット（税込2,860円）
  • 奥の松　あだたら吟醸（180ml）（税込605円）

　デニーズが料理人歴50年の和食料理人・野﨑洋光氏監修の新メニューを2026年1月9日から全国の店舗で販売する。

デニーズジャパン×和食料理人・野﨑洋光氏

　今回のテーマは「和食は、自由で、やさしい」。旬の食材を取り入れた心と身体の温まるメニューがラインナップ。「鰆の初春焼き」980円(税込1,078円)は、昔の暦で春にあたる1月に旬を迎える鰆を風味さわやかな柚庵漬けと楽しめる。オランデーズソースやシャキシャキ香味野菜と一緒に楽しめる。

　「山形豚とごぼうの旨出汁鍋」1140円(税込1254円)は、山形豚の良質な脂やごぼう、長ねぎ、しめじなどの旨みがしっかり染み出した出汁鍋だ。オリーブオイル、ブラックペッパーとの意外な出会いを楽しめる。

　「蟹とふわとろたまご、大根のあんかけ」840円(税込924円)は、出汁が染み込んだ柔らか大根と優しい風味のあんを纏ったふんわりたまごが蟹の素材の旨みを引き立てている。

　「牡蠣と黒米の白味噌チーズ焼き」720円(税込792円)は、旬の牡蠣に白味噌と相性抜群のホワイトソース、チーズを合わせて香ばしく焼き上げた一品だ。

　セットメニューも複数用意されており、「鰆の初春焼き　おすすめ3品セット」2440円(税込2684円)などがある。

　また、特撰日本酒として「奥の松 あだたら吟醸」180ml、550円(税込605円)も提供する。心地よい爽やかな香りと飲み飽きしない旨味ある辛口の味わいが特長だ。

《村上弥生》

