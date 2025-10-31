 元NMB48・本郷柚巴、“美バスト”あらわな表紙も公開！3rd写真集タイトルが『いつのまに、』に決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

元NMB48・本郷柚巴、“美バスト”あらわな表紙も公開！3rd写真集タイトルが『いつのまに、』に決定

エンタメ グラビア
注目記事
本郷柚巴3rd写真集『いつのまに、』（C）菊地泰久/講談社
  • 本郷柚巴3rd写真集『いつのまに、』（C）菊地泰久/講談社

　12月10日に発売される元NMB48の本郷柚巴『3rd写真集』（講談社）のタイトルが決定した。

　2015年にデビューした本郷が考案したタイトルは『いつのまに、』。あどけない少女がアイドルの世界に足を踏み込んでから、いつのまにか10年の月日が流れていたこと。そして「いつのまにこんなに大人になったの？」と思わせるカットが詰め込まれた写真集が完成したことから、芸能生活10周年の今だからこそ生まれたタイトルだ。

　表紙には、昼下がりのホテルの一室で撮影されたカットが選ばれた。素肌に上質なブラウスを纏い、柔らかい光に包まれたその姿は「いつのまに、」と呟きたくなるほど大人なムードを醸している。

　同作のロケ地はカナダ・バンクーバー。あらゆるグラビアを表現してきた本郷が、さらなる新境地に挑戦した。いつもの笑顔から、まだ見ぬ一面まで。ページをめくるたびに新たな魅力が発見できる、至高の一冊だ。特別付録スペシャルポストカード1枚が封入される（全3種類）。

　本郷は「ついに、写真集のタイトルと表紙が決まりました～！どちらも悩みに悩みました！笑 10周年を迎えた今の私にぴったりなタイトルになっていると思います。そして表紙も、今までとは違う大人っぽい雰囲気ですごくお気に入りです。私が歩んできた10年間が詰まった写真集になってるので、みなさんぜひゲットしてくださると嬉しいです」とコメントしている。


元NMB48・本郷柚巴、Tバック水着で美ヒップあらわに！3rd写真集先行カットが公開 | RBB TODAY
画像
本郷柚巴の3rd写真集先行カット第2弾公開、セクシーな水着や新境地の衣装など見どころ満載で、12月に発売予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/17/238213.html続きを読む »

本郷柚巴「圧倒的ゆずボディ」解放した3rd写真集 | RBB TODAY
画像
本郷柚巴の3rd写真集先行カットで素顔や豊満ボディを披露し、新境地を示す魅力的な内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/27/238619.html続きを読む »

本郷柚巴 3rd写真集 いつのまに、
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
本郷柚巴『週プレ プラス！』アザーカット集「NEW ME ～prologue～」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

写真集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top