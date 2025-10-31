元NMB48・本郷柚巴、“美バスト”あらわな表紙も公開！3rd写真集タイトルが『いつのまに、』に決定 | RBB TODAY

12月10日に発売される元NMB48の本郷柚巴『3rd写真集』（講談社）のタイトルが決定した。

2015年にデビューした本郷が考案したタイトルは『いつのまに、』。あどけない少女がアイドルの世界に足を踏み込んでから、いつのまにか10年の月日が流れていたこと。そして「いつのまにこんなに大人になったの？」と思わせるカットが詰め込まれた写真集が完成したことから、芸能生活10周年の今だからこそ生まれたタイトルだ。

表紙には、昼下がりのホテルの一室で撮影されたカットが選ばれた。素肌に上質なブラウスを纏い、柔らかい光に包まれたその姿は「いつのまに、」と呟きたくなるほど大人なムードを醸している。

同作のロケ地はカナダ・バンクーバー。あらゆるグラビアを表現してきた本郷が、さらなる新境地に挑戦した。いつもの笑顔から、まだ見ぬ一面まで。ページをめくるたびに新たな魅力が発見できる、至高の一冊だ。特別付録スペシャルポストカード1枚が封入される（全3種類）。

本郷は「ついに、写真集のタイトルと表紙が決まりました～！どちらも悩みに悩みました！笑 10周年を迎えた今の私にぴったりなタイトルになっていると思います。そして表紙も、今までとは違う大人っぽい雰囲気ですごくお気に入りです。私が歩んできた10年間が詰まった写真集になってるので、みなさんぜひゲットしてくださると嬉しいです」とコメントしている。