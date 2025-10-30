KFC新年恒例「ケンタ福袋」詳細発表！5,350円相当引換券＆ビスケット型お昼寝枕がセットに | RBB TODAY

2026年1月1日から、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で新年恒例の「ケンタ福袋」を数量限定で発売する。

今年の福袋は3500円で、新登場の「ビスケット型お昼寝枕」とKFC全店共通引換券（5350円相当）がセットになっている。引換券には「オリジナルチキン2ピース」引換券3枚、「バーガー1個」引換券2枚、「ポテト（S）1個」引換券3枚、「ビスケット1個」引換券3枚、「カーネルクリスピー1ピース」引換券3枚が含まれる。

新登場のビスケット型お昼寝枕は、表面のこんがり焼き色や特製ハニーメイプルを忠実に再現したデザインが特徴だ。直径約20cmの使いやすいサイズで、お昼寝やリラックスタイム、移動中の休憩に活用できる。

福袋購入者には「クーポンつきケンタおみくじ」も付いてくる。小吉で「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉で「チキンフィレバーガー」無料券、大吉で「トクトク4ピースパック」無料券が当たる。外れてもお得なクーポン2種が必ずもらえる仕組みだ。

毎年完売必至の同商品について、今年は11月6日から11月20日まで専用特設サイトで事前抽選販売の受付を実施。当選通知は12月5日、事前購入期間は12月5日から12月16日となっている。受け取り期間は2026年1月1日から1月7日まで。

事前抽選販売で販売予定数量に達した場合は販売終了となり、当選者以外への販売は行わない。応募は専用特設サイトのみで受け付け、店頭での応募はできない。当選後はKFCネットオーダーでの事前購入が必須となるため、事前にKFCネットオーダー会員への登録が必要となる。