飲酒運転で3年消えた名優、『ヴィランズ』はクァク・ドウォン復帰の号砲か、それとも試金石か | RBB TODAY

飲酒運転問題で活動を中断していた俳優クァク・ドウォンが、約3年ぶりに視聴者の前に姿を見せる。

復帰作は、動画配信サービスTVINGのオリジナルシリーズ『ヴィランズ 偽札ゲーム』だ。作品公開と同時にクァク・ドウォンの謝罪文も伝えられたことで、復帰をめぐる世間の視線は「期待」と「違和感」に大きく分かれている。

TVINGは12月18日、『ヴィランズ』の配信を開始した。本作は2022年に撮影を終えていたが、同年9月にクァク・ドウォンが飲酒運転で摘発されたことを受け、公開が無期限延期となっていた。およそ3年間“お蔵入り”となっていた作品が、ようやく世に出た形だ。

クァク・ドウォン

制作陣は公開にあたり、クァク・ドウォンの存在感を極力抑える対応を取った。公式ポスターには彼の顔は使用されず、制作発表会も行われなかった。

作品公開直後、クァク・ドウォンは自らの立場を明らかにした。

「急いで許しを求めるつもりはありません。言葉ではなく、生き方で証明していきたい」。自身の過ちを認め、頭を下げる内容だった。

謝罪が遅れたとの指摘を意識したのか、復帰に対する弁解や説明よりも、責任を引き受ける姿勢を強調するメッセージに重きを置いていた。

視聴者の反応は、はっきりと分かれている。

「作品は作品として見るべきだ」「他の俳優や制作陣の努力まで埋もれてしまうのは残念だ」といった声がある一方で、「まだ画面で見るのはつらい」「復帰を前提にした謝罪に見える」といった厳しい意見も少なくない。

特に飲酒運転という事案の重さから、クァク・ドウォンの復帰のタイミングが適切だったのかどうかをめぐり、議論が続いている。

放送業界にとっても、この問題は複雑だ。主演俳優の不祥事によって公開が延期された作品が数多く積み上がる中、『ヴィランズ』の配信は一つの前例となり得るからだ。

実際、クァク・ドウォンが出演した映画『消防士』も長い待機期間を経て公開されており、今回の『ヴィランズ』もまた、制作側とプラットフォームが悩んだ末に下した決断だった。

クァク・ドウォンの復帰が、本格的な再出発につながるかどうかは、まだ見通せない。ただ一つ確かなのは、『ヴィランズ』の公開をきっかけに、彼の名前が再び世間の前に置かれたという事実だ。復帰は始まったが、その評価は今なお進行形である。

