松任谷由実、14年ぶりのテレビCM出演！妻夫木聡と“大人”をテーマに語り合う | RBB TODAY

シンガーソングライターの松任谷由実が「サッポロ生ビール黒ラベル」のテレビCM「大人エレベーター」に登場する。同CMは1月2日から全国で放送される。今回の出演は、松任谷にとって14年ぶりのテレビCM出演となる。

「サッポロ生ビール黒ラベル」テレビCM

今回のCM出演は、松任谷が制作中だったアルバム「Wormhole / Yumi AraI」のコンセプトと重なったことがきっかけ。同アルバムは「異次元の時空の混在」をテーマとしており、CMのコンセプト「時空を旅する大人エレベーター」と世界観が一致したという。

同アルバムは、松任谷のこれまでのボーカルトラックを音声合成ソフト「Synthesizer V」に学習させ、再合成することで「第3の声」を生成。その声と現在の松任谷の声を混在させることで「異なる時間の共存」を可能にした作品だ。

CMでは、メインキャラクターの妻夫木聡がエレベーターの72階で松任谷と出会う。「HOTEL WITHOUT TIME(時のないホテル)」と刻まれた看板のあるホテルのカウンターで、松任谷は妻夫木の質問に対して自身の価値観を飾らずに答える。

撮影現場では、松任谷の自然体で飾らないチャーミングな笑顔に妻夫木も感化され、終始和やかな雰囲気の中で会話が進んだという。松任谷はユーモアを交えながらも自身の経験を踏まえて語った。

2026年の箱根駅伝では「大人エレベーター 箱根駅伝スペシャルバージョン」も放送予定だ。同スペシャルバージョンでは、アルバム収録曲「CINNAMON」のアコースティックバージョンをCM演出に合わせて特別に制作した音源が使用される。

松任谷由実

松任谷は1972年に荒井由実としてデビュー。2022年7月5日にデビュー50周年を迎え、同年にリリースしたベストアルバムはオリコン史上初となる6年代(1970年代から2020年代)で首位を獲得し、ギネス世界記録に認定された。ソロ歌手として史上初のアルバム総売上3000万枚を突破している。2025年11月18日には自身40枚目となるオリジナルアルバムをリリース。そのアルバムに連動した全国72公演に及ぶホールツアーを開催中だ。