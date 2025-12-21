TREASURE・アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”と反響続々「彼氏感すごい…」【PHOTO】 | RBB TODAY

TREASUREのアサヒが、日本でのオフショットを公開し、注目を集めている。

アサヒは最近、TREASUREの公式インスタグラムを更新し、「寒いです」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、さまざまなロケーションで撮影されたアサヒの姿が収められている。レザージャケットにストールを合わせたスタイルや、シンプルなアウターに眼鏡を合わせた装いなど、シンプルでカジュアルなコーディネートが、アサヒ特有のセンスあふれる雰囲気を放っている。

なかでも目を引くのは、日本の街並みに溶け込み、コーヒーを片手にカメラを見つめる一枚。自然体の表情がファンの心を掴んだ。

投稿を見たファンからは「エモすぎ」「彼氏感すごい…」「センス完璧」「本当にカッコいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝TREASURE公式Instagram）アサヒ

なお、アサヒが所属するTREASUREは、現在日本ツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN」を開催中。今後は、神奈川（2026年1月10日・11日）、大阪（2月10日・11日）を巡り、ファンと交流する。

◇アサヒ プロフィール

2001年8月20日生まれ。日本・大阪府出身。本名は濱田朝光（はまだ・あさひ）。母親に連れられて参加したiKONのコンサートをきっかけにアイドルを志し、2018年6月にYGエンターテインメントの練習生となった。そして2020年8月、YG発のボーイズグループTREASUREのメンバーとしてデビュー。グループでは作詞作曲も手掛けており、主な楽曲に『ORANGE』『LOVESICK』『LAST NIGHT』『YELLOW』などがある。

