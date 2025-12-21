SHINeeキーも親交の「注射おばさん」騒動は芸能スキャンダルを超えて社会問題に | RBB TODAY

タレントのパク・ナレと、大食いユーチューバー“小食の太陽”（Haetnim the Short Mouth）をめぐる“注射おばさん”論争が、新たな局面を迎えている。2人に渡されたとされるダイエット薬が、麻薬類管理対象の食欲抑制剤である可能性が浮上し、単なる芸能スキャンダルの域を超え、不法医療行為や麻薬類管理の問題へと波紋が広がっている。

12月18日、韓国メディア『ディスパッチ』の報道によると、“注射おばさん”と呼ばれてきたA氏は、パク・ナレのマネージャーとのカカオトークのやり取りの中で、“小食の太陽”の服用事例について言及していたという。やり取りには「小食の太陽さんは1日3回、たくさん食べる日は4回も飲む」といった内容が含まれていた。ディスパッチが公開した薬の写真や医薬品情報を基にすると、問題の薬はフェンテルミン成分の食欲抑制剤であると推定されている。

フェンテルミンは、韓国の「麻薬類管理に関する法律」により向精神性医薬品に分類される。医師の処方なしに売買・所持・投与した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金が科される可能性があり、未遂であっても処罰対象となる。薬の効果云々とは別に、どのような経路で入手され、誰を通じて伝達されたのかが大きな問題となっている。

A氏は医師免許を持たない人物とされている。そうした人物がダイエット薬を直接入手し、芸能人らに渡していた疑いが浮上したことで、医療法および麻薬類管理法違反の可能性が指摘されている。

一方、“小食の太陽”は疑惑を否定している。SNSを通じて「A氏とは知人の紹介で病院で初めて会い、医師だと信じて診療を受けた」「ダイエット薬と点滴は無関係だ」と説明した。ただし、A氏は過去に「“小食の太陽”が自分の薬を飲んで30kg痩せた」と発言したことがあり、双方の主張は食い違っている。小食の太陽はこれまで、放送などで運動を併用したダイエットを強調してきた経緯がある。

なお、SHINeeのキーは違法な点滴施術を受けた事実を認めて謝罪した一方で、“小食の太陽”は活動休止を表明しつつも、薬物関連の疑惑については否定を続けている。今回の騒動は、芸能界における健康管理の在り方や、違法医療行為への警鐘としても注目を集めている。

