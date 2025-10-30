櫻坂46、2026年4月にMUFGスタジアムにて5周年記念ライブ開催決定！ | RBB TODAY

櫻坂46の5周年記念ライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が2026年の4月11日（土）と12日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催することが決定した。
これは10月29日（水）の20時から櫻坂46のOfficial YouTube Channelにて生配信された、13thシングル「Unhappy birthday構文」のリリースを記念したスペシャル番組において、告知VTRでサプライズ発表されたもの。「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」は、今年8月24日（日）にツアーファイナルを迎えた「5th TOUR 2025 "Addiction"」の終演後に会場内ビジョンで放映されたVTRによって、その開催自体は発表されていた。今回、日時や会場などの詳細について解禁された。なお、チケットの最速先行受付は10月29日（水）21時よりスタートしている。
櫻坂46・新センター村井優＆初選抜・遠藤理子、仲睦まじい制服ツーショットを披露！ | RBB TODAY
櫻坂46の遠藤理子と村井優が表紙を飾り、初選抜や初センターなど注目を集める。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/17/238244.html続きを読む »
櫻坂46・遠藤理子＆村井優、制服姿で圧倒的美少女感！『B.L.T』表紙を飾る | RBB TODAY
櫻坂46の遠藤理子と村井優が表紙を飾り、選抜やセンターに抜擢された注目のメンバーと、多彩なメンバーの写真やインタビュー内容を掲載した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/23/238494.html続きを読む »
4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM (完全生産限定盤) (Blu-ray) - 櫻坂46 (特典なし)
￥10,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥10,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)