小一郎（仲野太賀）＆藤吉郎（池松壮亮）、兄弟の絆が胸を打つ！NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」予告映像が公開 | RBB TODAY

19日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の公式Xが投稿を更新し、2分版の予告映像を公開した。

同作は、豊臣秀長の視点から戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。天下人となる兄・秀吉との強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟のサクセスストーリー。主人公・豊臣秀長（小一郎）を仲野太賀が、3歳年上の兄・藤吉郎（豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。

今回公開された予告映像では、小一郎と藤吉郎の兄弟の絆を感じさせる掛け合いや、戦国時代という乱世に巻き込まれていく様子、小栗旬演じる織田信長のもとで下剋上の世を突き進む姿などが描かれている。

この動画にファンからは「予告映像公開で豊臣兄弟の大河熱がもう始まってる」「楽しみに待っていますぞ！」「絶対みますね」「久しぶりの戦国大河だから楽しみしかない」といった声が寄せられている。

※NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」予告映像（「豊臣兄弟！」公式Xより）