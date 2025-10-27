櫻坂46、YouTube生配信番組が実施決定！松田里奈、山﨑天ら6名が最新シングルの魅力を解説 | RBB TODAY

10月29日の20時より櫻坂46のOfficial YouTube Channelにて、13thシングル『Unhappy birthday構文』のリリースを記念したスペシャル番組の生配信が決定した。
13thシングル『Unhappy birthday構文』は10月29日に発売予定で、三期生の村井優が初センターを務める。レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）内のインタビューで村井は「覚悟はあります。大好きな櫻坂46をもっと見てもらえるように、新しい櫻坂46の素敵なところをメンバー全員でお届けできたらと思います。」と力強く意気込みを語った。
同番組には、キャプテンの松田里奈、山﨑天、谷口愛季、村井優、浅井恋乃未、山川宇衣の6名が出演。当日にリリースとなる最新シングル『Unhappy birthday構文』の魅力を6人が解説する。
※櫻坂46 13thシングル『Unhappy birthday構文』リリースパーティー（10月29日(水)20時から配信）
