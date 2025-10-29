日向坂46・河田陽菜、ドレス姿の可憐なショット！デンマークのお花畑で撮影したポストカードが公開 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）に封入される特典ポストカード絵柄が公開された。
封入特典ポストカード全6種のうち1種が公開された。デンマーク・メン島で偶然通りかかった一面のお花畑でうっとりとしていたら、農家の夫婦がにっこり微笑み「好きなだけ撮影していいですよ」と声をかけてくれたことで実現したという。シフォンのドレスを纏う河田の表情をより儚げに輝かせてくれた一枚に仕上がっている。
同作は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキッとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録した。
同作は特典としてポストカード6種類中1点が封入される。Sony Music Shop、紀伊國屋書店、@Loppi・HMVでは表紙の異なる限定版も発売される。
