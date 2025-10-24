日向坂46・河田陽菜、コペンハーゲンで“デート風”ショット！弾ける笑顔の先行カットを披露 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第12弾が公開された。

今回公開されたのは、ロケ地・コペンハーゲン最終日に河田が楽しみにしていたというスワンボート乗り場でのショット。ロマンチックな街並みに挟まれた川でのんびりとボートを漕いだ後、キュートな笑顔で船着場に降り立った瞬間を捉えた一枚だ。ベレー帽にアーガイル柄のカーディガンを合わせたプレッピーなコーディネートも、河田の魅力を引き立てている。

同写真集は、デンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行し、河田の新たな魅力を収録した一冊。撮影はSAKAI DE JUN氏が担当した。世界最古と言われる遊園地「Bakken（バッケン）」でのカットや、デザインの街ならではのスタイリッシュなビーチなど、多彩なシチュエーションで様々な表情を見せている。