川口春奈＆安住紳一郎アナ、「レコ大」司会に決定！3年連続のタッグに川口「相性バッチリ」「ゆだねて甘えたい」 | RBB TODAY

12月30日（火）午後5時30分から生放送される年末恒例の音楽特番『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS）。今回、総合司会がTBSの安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈に決定した。発表に際し、安住と川口が総合司会発表会見に登壇し、番組への意気込みや今年の見どころを語った。

（左から）安住紳一郎アナ＆川口春奈【撮影／新里陽子】

川口は3年連続3回目、安住アナは2012年から総合司会を務めており今年で14年連続となる。安住アナは2001年から11年間にわたり同番組で進行アナウンサーを担当した後、2012年から総合司会に。長時間の音楽番組でも司会経験を重ね、出演アーティストからの信頼も厚いという。川口は俳優としてドラマ・映画・舞台・CMなど幅広く活躍し、モデルとしても活動。さらに『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS）にレギュラー出演するなど、バラエティでも存在感を示している。

会見では、2人とも番組当日に向けて意欲を見せた。まず、司会を務めることについては、安住アナと川口がそろって「司会を務めること、すごく楽しみにしていました」と笑顔。さらに、年末の大舞台に向け「アーティストの皆さん方も本当に力が入ったステージを余すところなく、視聴者に届けることができる」と張り切った。

今回、注目しているアーティストについて質問が及ぶと、安住アナは3年連続の大賞受賞も注目されるMrs. GREEN APPLEについて言及し「毎回パフォーマンスの力に圧倒されます」とコメント。川口も新人賞の顔ぶれに触れ、「オーディション時代から見ているHANAをはじめ、新人賞のみなさんもどれも注目しています」と期待を寄せた。

また、3年目となるコンビネーションについて、川口は「安住さんに安心感があります。ますますゆだねて甘えたい」と信頼感を口にし、安住アナも「川口さんがいるだけでステージ上が華やか、オーラもある」と称賛。続けて二人は「相性バッチリですね」と言い合い、会場の笑いを誘った。さらに安住アナは記者に「歴代のレコ大女性司会を調べてみたら竹下恵子さんが4年、森光子さんが5年されていた。川口さんもこれから続くかもしれませんよ」と述べた。

安住アナは、生放送ならではの臨場感にも触れつつ、「TBSはカメラ、音声、照明、美術など技術スタッフのレベルも高く、テレビや音楽番組に対していろいろな批判があることは承知していますが、かなり“いいもの”が出せると自負しております。普段テレビを見ていない方もぜひ見ていただけたら」とコメント。年間の音楽シーンを総括する番組としての誇りをのぞかせた。

なお、『日本レコード大賞』で同じコンビが3年連続で総合司会を務めるのは稀で、2009年から2011年の堺正章と藤原紀香以来とされる。

【各賞受賞者&受賞曲 一覧】

■優秀作品賞

Almond Chocolate ILLIT

イイじゃん M!LK

かがみ FRUITS ZIPPER

革命道中 - On The Way アイナ・ジ・エンド

恋風 幾田りら

ダーリン Mrs. GREEN APPLE

倍倍FIGHT! CANDY TUNE

Fun! Fun! Fun! 新浜レオン

二人だけの秘密 純烈

夢中 BE:FIRST

■新人賞

CUTIE STREET

SHOW-WA ＆ MATSURI

HANA

BOYNEXTDOOR

■特別アルバム賞

「Prema」藤井 風

■特別国際音楽賞

Ado

&TEAM

■特別賞

映画『国宝』

音楽 原摩利彦

細川たかし

松田聖子

矢沢永吉

■最優秀歌唱賞

山内惠介

■作曲賞

工藤大輝 | 花村想太「ノンフィクションズ」Da-iCE

■作詩賞

指原莉乃「とくべチュ、して」＝LOVE

■編曲賞

佐藤和豊 「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり

■企画賞

「Oh my pumpkin!」 AKB48

「THE SHOW MAN」Rockon Social Club

「Same numbers」乃木坂46

「SONGS」&「HEARTS」歌心りえ

「TUBE×」TUBE

「三木たかし ソングブック」三木たかし

■日本作曲家協会選奨

天童よしみ

■日本作曲家協会名曲顕彰

「舟唄」

歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠

■特別功労賞

アイ・ジョージ

いしだあゆみ

上條恒彦

川村栄二

草野浩二

さいとう大三

西尾芳彦

橋 幸夫

三浦洸一