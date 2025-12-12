 えなこ、リボンに包まれたセクシーカット！可愛すぎるクリスマスグラビアを公開 | RBB TODAY
えなこ、リボンに包まれたセクシーカット！可愛すぎるクリスマスグラビアを公開

エンタメ グラビア
【巻頭グラビア】えなこ（撮影：フジシロタカノリ）
  • 『ヤングアニマル』25年24号
　12日に発売された『ヤングアニマル』（白泉社）24号の表紙と巻頭グラビアを、コスプレイヤーのえなこが飾っている。


ヤングアニマル (24号)
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

えなこ写真集『エピローグ』デジタルエディション (YJ PHOTO BOOK)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
　冬にひときわ輝く笑顔でピンクのリボンときらめきに包まれ、「えなこが贈る聖夜のプレゼント」をテーマに、キュートでロマンチックな冬限定のときめきを表現している。

　ローソンとHMVでは、限定の両面クリアファイル特典が付く。絵柄はローソン限定とHMV限定の2種類が用意されている。

　また特別付録として「えなこ」両面BIGポスターとDVD73分が付属する。DVDには「Premium Movie Gravure2025年YA」として、えなこ、朝比奈みゆう、佐野なぎさ、沢美沙樹、白濱美兎、春蝶、三田のえ、桃木兎羽、山本栞、PPE×紫雲寺家の子供たちのグラビアが収録されている。

　巻末グラビアには、コスプレイヤーみゃこが登場する。「今年のサンタもちょっとズルい」をテーマに、笑顔と誘惑を武器にみゃこサンタが降臨し、プレゼントより笑いを届けに行く内容となっている。


《アルファ村上》

