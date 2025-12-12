えなこ、リボンに包まれたセクシーカット！可愛すぎるクリスマスグラビアを公開 | RBB TODAY

12日に発売された『ヤングアニマル』（白泉社）24号の表紙と巻頭グラビアを、コスプレイヤーのえなこが飾っている。

『ヤングアニマル』25年24号

冬にひときわ輝く笑顔でピンクのリボンときらめきに包まれ、「えなこが贈る聖夜のプレゼント」をテーマに、キュートでロマンチックな冬限定のときめきを表現している。

えなこ両面クリアファイル A柄

えなこ両面クリアファイル B柄

ローソンとHMVでは、限定の両面クリアファイル特典が付く。絵柄はローソン限定とHMV限定の2種類が用意されている。

【特別付録②】DVD 73min

また特別付録として「えなこ」両面BIGポスターとDVD73分が付属する。DVDには「Premium Movie Gravure2025年YA」として、えなこ、朝比奈みゆう、佐野なぎさ、沢美沙樹、白濱美兎、春蝶、三田のえ、桃木兎羽、山本栞、PPE×紫雲寺家の子供たちのグラビアが収録されている。

【巻末グラビア】みゃこ（撮影：U-YA）

巻末グラビアには、コスプレイヤーみゃこが登場する。「今年のサンタもちょっとズルい」をテーマに、笑顔と誘惑を武器にみゃこサンタが降臨し、プレゼントより笑いを届けに行く内容となっている。