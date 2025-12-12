後藤真希、写真集『flos』異例のロングヒットを受け特別版を発売！ゴマキの“40歳の姿”を撮り下ろし | RBB TODAY

12月25日、後藤真希の写真集『flos』の電子版限定特別版『flos thanks edition』（共に講談社）が配信される。

2024年11月29日に発売した後藤真希写真集『flos』は、発売当初からSNSを中心に大きな話題を呼び、またたく間に重版10刷を記録。そして今回、「flos」の未公開アザーカットを収録した「flos」thanks edition を電子版 限定写真集として発売することが決定した！ thanks editionでは、新たなスペシャルシューティングも実施。9月にバースデーを迎え40歳を迎えた後藤真希の“最新の姿”を撮り下ろし、作品におさめた。

『flos thanks edition』Ⓒ菊地泰久／講談社

「せっかくなら皆さんに楽しんでもらいたい」と、アザーカット版のために新たに撮影を実施するという異例のプロジェクトも、後藤真希ならではの感謝の表現だ。

『flos thanks edition』Ⓒ菊地泰久／講談社

後藤は「デビュー25周年を記念して制作した写真集『flos』、本当に沢山の方に届いた事が嬉しかったです。その感謝の気持ちを込めて、未公開カット、新たに撮り下ろした写真たちをお届けできればと思います」とコメントした。撮影では、よりリラックスしたムードの中、やわらかな笑顔を見せていた後藤。 40歳となりさらに磨きがかかった美しい肢体は必見だ。

また、Kindle限定版ではさらに11ページもの特典カットを追加し、150ページという構成で届ける。 本日12月12日から随時予約受付もスタートしている。