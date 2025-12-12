宮本茉由、民放ドラマ初主演！“不倫サスペンス”の人気漫画が実写化 | RBB TODAY

2026年1月7日より、女優の宮本茉由が民放ドラマ初主演を務める水ドラ25『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』（テレビ東京）が放送される。

同作は、乙葉一華が原作、久松ゆのみが作画を担当した共作の同名漫画を実写ドラマ化したもの。セックスレス夫婦を蝕む「裏切り」と「欲望」の連鎖を描き、4人の男女の秘密の関係が交錯する予測不能な不倫サスペンスだ。

主人公の松本菜穂(27)は、スーパーのパートとして働く結婚2年目の主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾とは夫婦円満だと思っていたが、同僚からの一言をきっかけにセックスレスであることを自覚する。菜穂は省吾がその気になるよう一念発起するが空回りに終わる。 一方、省吾は職場の同僚・浅野綾香から「私のセフレにならない?」と不倫の誘いを持ちかけられ、次第に心揺さぶられていく。満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠り所を求め始める。

夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による秘密の関係が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌していく。

宮本は『リーガルV～元弁護士・小鳥遊翔子～』(テレビ朝日系)で俳優デビューを果たして以降、映画『鳩のごとく蛇のごとく斜陽』(2022年公開)や『ドクターX』シリーズ(テレビ朝日系)、『大病院占拠』(日本テレビ系)をはじめとする占拠シリーズなど多くの話題作に出演。今年7月期に放送された『レプリカ 元妻の復讐』(テレビ東京)では悪役・花梨の怪演が話題を呼んだ。さらに、俳優業にとどまらず『CanCam』(小学館)専属モデルを経て、現在は数々のファッション誌へ出演するモデルとしても活躍中だ。

宮本は「お話をいただき、原作を読ませていただいた時に、ストーリー展開やそれぞれのキャラクターの個性にとても魅了されました。その中で、自分が菜穂を演じられることが嬉しくて、ワクワクドキドキしながら日々撮影を頑張っています!毎話、個性的な登場人物たちが何をするかわからなく、衝撃の展開が多いので、視聴者のみなさんにもドキドキしながらドラマを観ていただけるかと思います。新年明けて1月7日(水)から放送スタートです。楽しみにしていただけたら嬉しいです!」とコメントした。

同作は2026年1月7日から毎週水曜深夜1時から1時30分にテレビ東京、テレビせとうち、TVQ九州放送で放送される。また、テレビ愛知では2026年1月13日から毎週火曜深夜2時5分、テレビ北海道では2026年1月9日から毎週金曜深夜1時13分よりそれぞれスタートする。