日向坂46・松田好花、『ANNX』初イベント開催決定！「パシフィコノカの目撃者になりに来てください！」 | RBB TODAY

日向坂46・松田好花、『ANNX』初イベント開催決定！「パシフィコノカの目撃者になりに来てください！」

「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX　松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」
　12月8日、日向坂46の松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週木曜24時～）初の番組イベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」がパシフィコ横浜国立大ホールにて開催される。

　イベントビジュアルも公開され、チケットの最速先行となる「オフィシャル1次先行」および「日向坂46ファンクラブ先行」がスタートした。

　2021年10月に放送がスタートした『ひなこい presents 日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』以来、『オールナイトニッポン0（ZERO）』『オールナイトニッポンX（クロス）』と、4年間にわたってニッポン放送でパーソナリティを務めてきた松田。そんな松田の念願叶っての「ラジオ愛」に溢れたイベントになる。

　同イベントのチケット最速先行となる「オフィシャル1次先行（抽選）」および「日向坂46ファンクラブ先行（抽選）」の受付は11月3日23時59分まで。

　松田はコメントで「夢にみたラジオイベントの開催が叶いとても嬉しいです！番組を聴き、応援して下さる皆さんのおかげです！ありがとうございます！ぜひパシフィコノカの目撃者になりに来てください！やっほっす～！」とコメントしている。


