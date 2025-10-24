人気女優ハン・ソヒのスクリーンデビュー作『12月の君へ』　本予告・メインビジュアル解禁 | RBB TODAY

映画『12月の君へ』の本予告、メインビジュアルが解禁となった。

『夫婦の世界』『マイネーム: 偽りと復讐』などで知られる人気女優ハン・ソヒの、スクリーンデビュー作となる本作。子役出身で人気俳優の転校生ソルを演じている。そしてソルと運命的に出会い、惹かれ合う俳優志望の高校生スアンを演じるのは実力派のハン・ヘイン。

2人が紡ぐのは、“友情”と“恋”の狭間で揺れながら惹かれ合いながらも、離れ離れになった少女たちの物語。大人になったある日、雪の降りしきる幻想的な冬の海で、伝えられなかった「好き」がふたたび動き出す。その深い想いが繋がった時、彼女たちがたどり着く未来は、あたたかな温もりか、それとも。

今回、解禁された本予告は、雪の中で出会った孤独を抱えるソル（演ハン・ソヒ）とスアン（演ハン・ヘイン）が、海辺で一つのビデオカメラを覗き込むという印象的なシーンから始まる。華やかな芸能界の中で、人からどうみられるかを気にして自分を見失っていた人気俳優のソルは、転校先で役者を夢見るスアンと出会い、惹かれあっていく。

しかし、思春期の揺れる想いは「友情」と「恋愛」の狭間ですれ違い、ソルはスアンの前から姿を消してしまう。時が経ち、人気俳優となったスアン。ドラマの撮影中も、ふと思い出してしまう、どうしても忘れられない存在。思い出すと胸が痛くなる存在。“ソル”にもう一度、会いたい。そして、若かったあの日交わした、ふたりだけの秘密の約束を、叶えたい。高校時代と大人になった現在、時を越えて求め合う2人は、失った初恋を取り戻すことができるのか。山小屋の中でそっと互いを温め合う2人の姿で、本予告は切ない余韻を残し、幕を閉じる。併せてメインビジュアル含む複数の場面写真も解禁となっている。

『12月の君へ』は12月5日より公開。

©2025 Elles Films Co., Ltd.

