櫻坂46・村井優、生放送で“ソロダンス”披露！NHK『Venue101』で新センターの素顔に迫る | RBB TODAY

25日午後11時から、音楽番組『Venue101』（NHK総合）が生放送される。

同番組では「ケンティー名言クイズ」と題し、出演者3組も参加してのクイズ形式で、中島健人の過去の名言を振り返る。そこから見えてくる、ケンティー独自のワードセンスの秘密に迫る。

中島は2011年にデビューし、現在はソロアーティストとしてアイドルを貫き続けている。自ら作詞を手掛けた新曲『IDOLIC』は自身の「人生の主題歌」と語る、アイドルとしての生き様が詰まった一曲だ。

また、TOMORROW X TOGETHERは今月リリースした新曲『Can't Stop』の曲名にちなんで、メンバーたちが「どうしても やめられないこと」をぶっちゃけトークで披露する。2019年にデビューした5人組ボーイグループである彼らの、エネルギッシュかつスタイリッシュなパフォーマンスにも注目が集まる。

櫻坂46からは、新曲『Unhappy birthday 構文』で初めてセンターをつとめる三期生・村井優が出演。番組では、メンバーたちの証言をもとに村井の魅力を徹底解剖。特徴的なダンスから、いつもそばにいるメンバーだからこそ知る意外な性格まで、新センター村井の素顔にとことん迫る。パフォーマンスでは、村井が圧巻のソロダンスを披露する。

さらに、『ラブライブ！シリーズ』の第3作目「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のキャストたちがスタジオに大集合。声優たちが語るメンバーや作品の魅力を紹介する。パフォーマンスでは、映画第2章主題歌の『約束になれ僕らの歌』をテレビ初披露する。