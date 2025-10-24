NiziU・RIKU＆MIIHIが韓国ブランド「EMIS」日本初旗艦店で商品チョイス「今の私にドストライク！」 | RBB TODAY

23日、韓国ブランド「EMIS（イミス）」の日本初フラッグシップストアが渋谷にオープンし、同日にオープニングイベントが開催。スペシャルゲストとして、ガールズグループNiziUのRIKUとMIIHI、格闘家の三浦孝太が来場し、トークセッションが行われた。

NiziU・RIKU & MIIHI「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベント

三浦孝太「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベント

NiziUの2人は実際に店頭に並ぶ商品を手に取り、それぞれお気に入りの商品をセレクトした。選んだ理由として、RIKUは「私はこちらのバッグに決めました！私は最近ネイビーにめちゃめちゃハマっているので、今の私にドストライクなバッグだなと思いました」、MIIHIは「私はこのデニム生地に茶色のロゴの帽子にします！秋とか冬の寒い時期になると、これぐらいの生地感のデニムを履くことが多いので、それと合わせたら可愛いんじゃないかなと思い選びました」と笑顔でコメントした。

NiziU・RIKU & MIIHI「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベント

また三浦は、来場した感想を「本当に入った瞬間から雰囲気がすごくおしゃれだなって思いました。可愛いんですけど、カジュアルさもありつつ、でも床の色がグリーンだったりとかカラーリングがすごい素敵だなって思いました」とトークセッションで話した。

三浦孝太「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベント

続けて、本日のEMISの服装について「僕はブルーの色で統一した感じを出しつつ、EMISさんらしくちょっとカジュアルさをプラスしたコーディネートにしています」と説明した。

EMIS（イミス）は「every moment is special」をコンセプトに、すべての瞬間を特別にするという韓国発のブランドだ。キッチュでミニマルなムードを幅広いプロジェクトを通じて提案し、日常にささやかな特別感をプラスするアイテムを展開している。

EMIS 渋谷フラッグシップストアは、10月23日の18:00よりグランドオープンした。