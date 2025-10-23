 乃木坂46・松尾美佑、卒業＆芸能界引退を発表......「心の準備ができてなかった」とファン悲しみの声 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

乃木坂46・松尾美佑、卒業＆芸能界引退を発表......「心の準備ができてなかった」とファン悲しみの声

エンタメ その他
注目記事
乃木坂46
  • 乃木坂46

　22日、乃木坂46・4期生の松尾美佑が自身の公式ブログを更新し、40thシングル『ビリヤニ』の活動をもってグループを卒業すると発表した。最終活動日は2025年12月31日とし、卒業後は芸能界から引退するとしている。

　この日、松尾は「皆さんにお知らせです。40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します。」と報告。卒業を決意したタイミングについて「キラキラとしながら卒業していく先輩方や同期の背中を沢山見送る中で、いつか、めっちゃ楽しい！！これ以上ないよ！！！って時に卒業しようと心に決めていました。今かな！」と説明。続けて「今が1番幸せ。私には眩し過ぎる ここ が好き。そう思ったタイミングで卒業を決めました。」と心境をつづった。卒業時期と今後については「活動期間は今年の大晦日、12月31日までです。卒業後は芸能活動も引退します。」と伝えた。

　卒業発表を受け、Xでは「芸能界引退」がトレンド入り。ファンからは「初めて推しの卒業を経験したけどこんな苦しいとは、、、」「みゆちゃん卒業……寂しすぎる……」といった卒業を惜しむ声や、「松尾さん、芸能界引退しちゃうんだね　悲しいね」「芸能界引退がいちばんきつい」「ああ、松尾さんまで…そして芸能界引退まではちょっと心の準備ができてなかった…」といった芸能界引退を悲しむ声が寄せられている。


乃木坂46アンダーメンバー楽曲「踏んでしまった」MV公開！松尾美佑が初センター | RBB TODAY
画像
8月23日に発売される乃木坂46の33rdシングル「おひとりさま天国」。今回、初回仕様限定（CD＋Blu-ray）盤の共通C/W曲として収録されるアンダー・メンバー楽曲「踏んでしまった」のMusic Video（MV）が完成し、同グループのオフィシャルYouTubeで公開された。
https://rbbtoday.com/article/2023/08/18/211777.html続きを読む »

乃木坂46・松尾美佑、ボディタッチは大の苦手 | RBB TODAY
画像
松尾美佑はボディタッチが苦手で、触れられることやハグが嫌いと明かした。
https://rbbtoday.com/article/2025/06/16/231713.html続きを読む »

乃木坂46・松尾美佑、ボディタッチは大の苦手 | RBB TODAY
画像
松尾美佑はボディタッチが苦手で、触れられることやハグが嫌いと明かした。
https://rbbtoday.com/article/2025/06/16/231713.html続きを読む »

Same numbers
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
B.L.T. 2025年9月号 [雑誌]
￥1,430
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top