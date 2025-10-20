 乃木坂46＆日向坂46、撮り下ろしの特別コンテンツがYouTubeプレミア公開！11月5日・6日に配信 | RBB TODAY
乃木坂46＆日向坂46、撮り下ろしの特別コンテンツがYouTubeプレミア公開！11月5日・6日に配信

　YouTubeは11月1日から14日までの2週間、毎日21時に特別なコンテンツを配信する新企画「YouTube おちゃのまスペシャル」を実施する。

　同企画には、「よにのちゃんねる」「乃木坂配信中」「日向坂ちゃんねる」「杏/anne TOKYO」「佐藤 健 / Satoh Takeru」「かまいたちチャンネル」といった豪華なラインナップのチャンネルが参加。期間中は、毎晩21時にこの企画のためだけに撮り下ろされた長尺コンテンツなどがプレミア公開される。

　参加チャンネルのうち、「日向坂ちゃんねる」は11月5日21時より全メンバーが出演するコンテンツをプレミア公開。「乃木坂配信中」は11月6日21時の配信を担当する。乃木坂46・梅澤美波は、「テレビでYouTubeをご覧の皆さまに、笑顔になっていただけるようなひとときをお届けできれば幸いです」「YouTubeを通して、素の色んな表情を見せる私たちを、ぜひ、テレビでご覧ください！」とメッセージを寄せた。

　全てのラインナップの確認や、プレミア公開のリマインダー設定は、公式の「YouTube おちゃのまスペシャル」再生リストから可能となっている。

※YouTube おちゃのまスペシャル | 11/1 (土) ~ 14 (金) 開催


