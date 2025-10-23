櫻坂46、谷口愛季センターBACKS曲『木枯らしは泣かない』MVが本日24時公開！ 先行配信も同時スタート | RBB TODAY

櫻坂46が、10月29日に発売する13thシングル『Unhappy birthday 構文』に収録されるBACKSメンバーによる楽曲『木枯らしは泣かない』のMUSIC VIDEOを、10月24日午前0時（23日24時）に公開される。同時にYouTubeでのプレミア公開ページもオープンとなり、ストリーミングおよびダウンロードでの先行配信も同タイミングでスタートする。
これまで楽曲タイトルと、センターを三期生の谷口愛季が務めることのみが明かされていた同曲。シングルリリースを約1週間後に控え、待望のMV公開および先行配信開始となる。また、12月9日・10日には神奈川・ぴあアリーナMMにて「13th Single BACKS LIVE!!」の開催も決定しており、谷口がセンターを務めるBACKSメンバーによる新しい表現への挑戦にも期待が高まる。「木枯らし」が吹きそうなこの季節にぴったりな楽曲となっている。
