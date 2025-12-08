暴力団との問題写真がさらなる流失か。韓国の人気タレントが追い込まれた窮地 | RBB TODAY

『ユ・クイズ・オン・ザ・ブロック』や『1泊2日』などの韓国人気バラエティに出演中のタレントでコメディアのチョ・セホが、暴力団との関与疑惑に包まれている。

きっかけはA氏なる人物が、チョ・セホと組織暴力団出身チェ某氏が一緒に写った写真をSNSに掲載し、「チョ・セホが金品や高価な贈り物を受け取った」と暴露したことから始まった。

これに対し、チョ・セホの所属事務所A2Zエンターテインメントは「A氏の主張は個人的な推測にすぎず事実ではない」とし、「虚偽事実の提示による名誉毀損および業務妨害など、法的措置を積極的に進める」と明らかにした。

ただし所属事務所は、チョ・セホとチェ某氏が“長く知る単なる知人関係”である点については認めた。

暴力団出身者との交遊疑惑が浮上し論争に巻き込まれ所属事務所は一貫して「事実ではない」と強く否定しているが、最初に暴露を行ったA氏が再び追加暴露を予告し、論争が続いている。

A氏は12月5日、自身のSNSに長文の投稿を上げ、「自分が載せた文が社会的に大きな波紋を起こし、チョ・セホ氏も大いに困っているはずだ」とし、「チェ某氏とつながっている複数のインフルエンサー、芸能人、公職者の名前もすべて把握している」と主張した。

A氏は「芸能人も人間なのだから、暴力団出身の知人と酒席を共にすることはあり得る。しかし、公人が10年間も組織暴力団と単なる知人関係だと言い続けるのは納得しがたい」と述べた。続けて「天も知り、地も知る。チョ・セホの良心が語るだろう」とし、チョ・セホとチェ某氏が“兄弟のように親しい関係”だとも話した。

特にA氏は、チョ・セホが結婚前に妻と共にチェ某氏の家で酒席を持ったという写真を保有しているとし、チョ・セホ側が引き続き「単なる知人」と主張するなら、その写真を公開すると警告した。

チョ・セホに向けた追加暴露の予告まで飛び出し、論争はさらに拡大している状況だ。

チョ・セホは2001年、SBS6期公開採用コメディアンとしてデビューし、「キャベツ（ヤンベチュ）」という芸名でも活動した。現在はバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』や『1泊2日』などに出演し、“国民MC”と呼ばれるユ・ジェソクとの掛け合いで人気を博している。

しかし、最近は乳がん啓発イベントをめぐる物議に続き、暴力団関与をめぐる噂まで浮上している状況だ。所属事務所が迅速に事実関係を否定しただけに、今後の追加説明や法的対応にも注目が集まっている。

