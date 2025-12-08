自宅に侵入した強盗犯を制圧したナナが「腹が立ちます」と大激怒。そのワケは? | RBB TODAY

歌手兼俳優のナナが怒りを爆発させた。ナナは最近、自分のソーシャルアカウントに1枚の写真を公開。 ナナはある新聞の記事を全体的にキャプチャーして自分の所見を示した。

記事は9歳の女児に性的暴行を加えた60代に懲役8年が宣告されたが、電子足輪は棄却されたという事実を知らせていた。 これに対してナナは「腹が立ちますね。 懲役8年？ 本当ですか 8年ですか？」と繰り返し聞く文章を書くことで、非常に怒ったような姿を見せた。

(写真=ナナInstagram)

先日、ナナは自宅に強盗が侵入し、母親が脅かされ、ナナ自ら強盗を制圧することで、辛うじて危険から脱した事実が知らされた。 厳然と被害者であり弱者である女性2人であるナナ母娘に対して、とある歪んだ見解は「強盗男があまりにも弱くてやられたのではないか」と皮肉り、この部分に対して世論は厳正に叱責し、ナナに対する大きな応援があふれた。 ナナは自分の被害だけでなく他人の被害にも大きく共感し怒っているように見えた。

ネチズンたちは「違うことに大声を出すことは貴重だ」、「本当の記事内容を見るととても腹が立ちます」、「本当にとても腹が立ちます」など多様な反応を示した。

一方、ナナは来年、ドラマ『クライマックス』に出演する。

（記事提供＝OSEN）

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

