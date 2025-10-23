櫻坂46・村井優、レアな“パジャマ姿”！リラックスした自然体の姿を披露 | RBB TODAY

23日に発売された『週刊少年チャンピオン』47号（秋田書店）の表紙および巻頭グラビアに、櫻坂46の村井優が初登場している。

『週刊少年チャンピオン』47号Ⓒ秋田書店

村井は、10月29日に発売される櫻坂46の13thシングル『Unhappy birthday構文』で初めてセンターを務める人気メンバー。今回が記念すべき『週刊少年チャンピオン』初登場となる。同号には、付録として村井の両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードプレゼント企画も実施される。

『週刊少年チャンピオン』47号Ⓒ小池伸一郎（秋田書店）

巻頭グラビアでは、彼女の“マイペース”な魅力に迫る撮り下ろし写真が満載。表紙で見せる爽やかな笑顔のカットに加え、誌面ではピンクの花柄パジャマ姿でリラックスした表情を見せたり、ベッドの上でこちらに枕を差し出すようなキュートな仕草、カジュアルなTシャツにヘッドホンをつけて音楽を楽しむようなナチュラルな姿などが収められている。

『週刊少年チャンピオン』47号Ⓒ小池伸一郎（秋田書店）

今回の登場について村井は、「櫻坂46の村井優です。週チャンさんのグラビアの自然で透明感溢れるような雰囲気が好きです。初登場させていただけて嬉しいです！ はじめましての方には自然な私を、知ってくださっている方には変わらずマイペースな感じの私を感じていただけると思います！」とコメントを寄せている。