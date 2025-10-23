 櫻坂46・村井優、レアな“パジャマ姿”！リラックスした自然体の姿を披露 | RBB TODAY
櫻坂46・村井優、レアな“パジャマ姿”！リラックスした自然体の姿を披露

『週刊少年チャンピオン』47号Ⓒ小池伸一郎（秋田書店）
  • 『週刊少年チャンピオン』47号Ⓒ秋田書店
　23日に発売された『週刊少年チャンピオン』47号（秋田書店）の表紙および巻頭グラビアに、櫻坂46の村井優が初登場している。

『週刊少年チャンピオン』47号Ⓒ秋田書店

　村井は、10月29日に発売される櫻坂46の13thシングル『Unhappy birthday構文』で初めてセンターを務める人気メンバー。今回が記念すべき『週刊少年チャンピオン』初登場となる。同号には、付録として村井の両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードプレゼント企画も実施される。

『週刊少年チャンピオン』47号Ⓒ小池伸一郎（秋田書店）

　巻頭グラビアでは、彼女の“マイペース”な魅力に迫る撮り下ろし写真が満載。表紙で見せる爽やかな笑顔のカットに加え、誌面ではピンクの花柄パジャマ姿でリラックスした表情を見せたり、ベッドの上でこちらに枕を差し出すようなキュートな仕草、カジュアルなTシャツにヘッドホンをつけて音楽を楽しむようなナチュラルな姿などが収められている。

『週刊少年チャンピオン』47号Ⓒ小池伸一郎（秋田書店）

　今回の登場について村井は、「櫻坂46の村井優です。週チャンさんのグラビアの自然で透明感溢れるような雰囲気が好きです。初登場させていただけて嬉しいです！ はじめましての方には自然な私を、知ってくださっている方には変わらずマイペースな感じの私を感じていただけると思います！」とコメントを寄せている。


櫻坂46・新センター村井優＆初選抜・遠藤理子、仲睦まじい制服ツーショットを披露！ | RBB TODAY
画像
櫻坂46の遠藤理子と村井優が表紙を飾り、初選抜や初センターなど注目を集める。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/17/238244.html続きを読む »

櫻坂46 三期生の10人目は村井優！キレキレダンスも披露する紹介動画が公開に | RBB TODAY
画像
櫻坂46 三期生の10人目・村井優を紹介する動画が1日、グループ公式YouTubeチャンネルで公開となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/03/01/206837.html続きを読む »

週刊少年チャンピオン2025年47号 [雑誌]
￥370
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

Unhappy birthday構文 (TYPE-A) - 櫻坂46 (特典なし)
￥1,781
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

