IVE・ウォニョン、大胆カットアウトで“美背中”全開！密着ミニワンピから完璧ボディラインあらわ【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、抜群のスタイルで視線を奪った。

12月8日午前、ソウル・聖水洞（ソンスドン）で開催されたスキンケアブランド「medicube（メディキューブ）AGE-R」のイベントにウォニョンが出席した。

ウォニョンは、ホワイトのオフショルダーミニドレスをまとってイベント会場に登場。肩を大胆に見せるデザインとロングスリーブの組み合わせが、優雅で上品な雰囲気を放っている。

特に注目を集めたのは、ウエスト部分のカットアウトデザインだ。背中側にまで続く大胆なカッティングが、細くなめらかな腰のラインを美しく強調。タイトなミニ丈スカートからはスラリと伸びる美脚がのぞき、ウォニョンの抜群のスタイルをより一層引き立てた。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

ファッション関係者は「ウォニョンならではの高級感あるセンスが際立つルック」とし、「ホワイトの清純さとカットアウトのモダンなデザインが調和し、Z世代を代表するファッションアイコンらしいスタイリングを完成させた」と高く評価した。

なお、ウォニョンが所属するIVEは、10月31日～11月2日に韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕し、今後、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと活動を広げていく予定だ。

■【写真】大胆に…ウォニョン、美背中公開！

■【写真】ウォニョン、173cmの“黄金美脚”

■【写真】IVE・ウォニョン、超ミニでしゃがむ美脚SHOT