韓国24歳ゴルファー、美脚あらわなミニスカ制服で大はしゃぎ！現役高校生と見紛うキュートさにファンも虜【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気女子ゴルファー、キム・ジェヒのプライベートSHOTが話題だ。

キム・ジェヒは最近、自身のインスタグラムを更新。

メリーゴーラウンドやジェットコースター、観覧車などの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、現役高校生と見間違えるような制服コーデで、遊園地のメリーゴーラウンドを満喫するキム・ジェヒが写っている。どうやらパク・ヒョンギョンら同僚ゴルファーと遊びに訪れたようで、2人でピースサインをした自撮りなども披露している。

ネクタイを結んだシャツにブレザー、ミニスカートを合わせたキム・ジェヒ。普段のゴルフウェア姿とは打って変わって、自然体ながらも思わず目が行くようなビジュアルの良さでファンを虜にしていた。

彼女の投稿には、「天使がユニコーンにまたがった」「お似合いです」「何着ても最高！」「韓国女子ゴルフNo.1の可愛さ！」などのコメントが寄せらていた。

（写真＝キム・ジェヒInstagram）

キム・ジェヒは2001年3月10日生まれの24歳。2020年にプロ転向し、翌2021年に韓国女子プロゴルフの正規ツアー（1部）デビューを果たすと、2024年3月の「ハナ金融グループ・シンガポール女子オープン」でプロ初優勝。2025年シーズンは29大会に出場し、賞金1億7184万7571ウォン（日本円＝約1809万円）を獲得した。

その実力はさることながら、モデルさながらの美貌も併せ持つことで、韓国ゴルフファンから高い人気を集めている。

■【写真】キム・ジェヒ、びしょ濡れ水着ショット

■【写真】こんな神ボディだった？韓国美女ゴルファーの大胆ドレス

■【写真】ユ・ヒョンジュ、日焼け跡くっきりの生脚