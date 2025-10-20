 乃木坂46 6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンター！40thシングル新ビジュアルが公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

乃木坂46 6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンター！40thシングル新ビジュアルが公開

エンタメ 音楽
注目記事
乃木坂46
  • 乃木坂46

　乃木坂46の40枚目シングルで、6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がWセンターを務めることが発表された。

　11月26日に発売となる同作の選抜メンバーが決定し、甘い色使いが印象的な新ビジュアルが公開となった。今年2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口心月と秋田県出身の矢田萌華の2人が初選抜・Wセンターを務める。

　矢田萌華はセンターを務めることに対して「後輩だからといって先輩たちに甘えてばかりじゃだめだと思うので、自分の出来ることを探して、このシングルを通して強くなりたいと思います」と意気込みを語った。


乃木坂46 6期生 1人目は秋田美人「矢田萌華」！ わずか数分でXトレンド入り | RBB TODAY
画像
6期生11名の加入が決定した乃木坂46。6日更新のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、その1人目が発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/06/226352.html続きを読む »

乃木坂46の6期生・瀬戸口心月、JK時代がかわいすぎると話題 | RBB TODAY
画像
4月13日に放送された『乃木坂工事中』（テレビ東京系）に、新たに加入した6期生メンバーが初登場。「はじめまして！6期生自己PR大作戦」と題して、それぞれが自身の魅力を伝える企画に挑戦していたが、そのなかで6期生・瀬戸口心月の自己PRが注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/14/228088.html続きを読む »

【Amazon.co.jp限定】タイトル未定 (Type-A) - 乃木坂46 (メガジャケ付)
￥2,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
日経エンタテインメント! 乃木坂46 Special 2025【クリアファイル付き】 (日経BPムック)
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
BOMB!(ボム!) 2025年9月号（表紙：五百城茉央（乃木坂46））
￥1,480
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46 6期生

坂道グループ

乃木坂46

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top