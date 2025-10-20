乃木坂46 6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンター！40thシングル新ビジュアルが公開 | RBB TODAY

乃木坂46の40枚目シングルで、6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がWセンターを務めることが発表された。
11月26日に発売となる同作の選抜メンバーが決定し、甘い色使いが印象的な新ビジュアルが公開となった。今年2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口心月と秋田県出身の矢田萌華の2人が初選抜・Wセンターを務める。
矢田萌華はセンターを務めることに対して「後輩だからといって先輩たちに甘えてばかりじゃだめだと思うので、自分の出来ることを探して、このシングルを通して強くなりたいと思います」と意気込みを語った。
