TOMORROW X TOGETHER、日本AL『Starkissed』全曲配信スタート！タイトル曲『Can’t Stop』MV解禁 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、日本アルバム『Starkissed』の音源とタイトル曲のMVを公開した。

10月20日午前0時、各種音楽配信サイトを通じてTOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』全曲の音源配信がスタートし、タイトル曲『Can't Stop』のMVが公開された。

タイトル曲『Can't Stop』は、強烈なシンセサウンドとリズムが魅力的に曲をリードするエレクトロファンクジャンルの楽曲で、強く繊細なTOMORROW X TOGETHERの歌声と調和して独自の存在感を放つ。デビュー以来、彼らが大切にしてきた「僕の名前を呼んで」というメッセージが「君の名前を呼び続ける（Can't Stop Calling You）」と能動的に変化し、名前を呼んだ瞬間の未知なる力で君と一緒にこの世界を救いたいと歌う。

（写真＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）

MVでは、ダイナミックさと繊細さが共存するTOMORROW X TOGETHERならではのパフォーマンスを楽しむことができる。メンバーのソロシーンでは、テニスの試合をしているスビンとボムギュ、ボウリング場で踊るヨンジュン、さらにテヒョンのボクシングやヒュニンカイのドラムなど、それぞれ異なるメンバーの姿を見られるのも注目ポイントだ。

映像の序盤で、物思いに耽けていたり自分を抑えているような表情をしているメンバーたちが、後半では抑えていた自身の感情や衝動を解放して、澄んだ笑顔を浮かべる姿が印象的だ。その表情からは限界を超えた自身への満足感が伝わってくる。

なお、TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』は10月22日にリリースされ、当日には発売記念ショーケースが開催される。このショーケースはグローバルファンプラットフォーム「Weverse」、ABEMA、Tiktokを通じてオンラインでも視聴することができる。

