大河ドラマ『豊臣兄弟！』仲野太賀＆小栗旬が名古屋まつりに登場！人生初のパレードに小栗「パワーをもらいました」 | RBB TODAY

9日に開催された「第71回名古屋まつり」の行列に、2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で主演を務める仲野太賀と、共演の小栗旬が特別隊として参加した。

豊臣秀長役の仲野と織田信長役の小栗がオープンカーに乗って登場し、沿道に集まった観客に手を振りながらドラマをPRした。大河ドラマの出演者が名古屋まつりの行列に参加するのは、今回が初となる。

仲野は「今日は本当にたくさんの人にお会いすることができて、とても貴重な経験をさせていただきましたし、幸せな気持ちです。大河ドラマ『豊臣兄弟！』の撮影が始まって4か月ほどたつのですが、とても和気あいあいとした雰囲気で、日々楽しく撮影しています。みなさんがワクワクするような青春活劇になっていますので、ぜひ放送を楽しみにしていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました」とコメント。

小栗は「パレードに参加するのは、今回が人生で初めてです。スポーツで優勝したりメダルを取ったりしない限り、このようなパレードに参加する機会はないと思いますので、本当に素敵な体験をさせていただき、たくさんの方からパワーをもらいました。そして、信長が生まれた尾張に来ることができて、とても嬉しかったです。大河ドラマ『豊臣兄弟！』の撮影は、とても和気あいあいとした雰囲気で、日々楽しく撮影しています。みなさんがワクワクするようなドラマになっていますし、ぜひ放送を楽しみにしていただきたいと思います。今日はありがとうございました」と語った。

同作は、尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（のちの豊臣秀長）が、兄・藤吉郎（のちの豊臣秀吉）とともに戦国乱世を駆け抜ける下克上サクセスストーリー。2026年1月4日からNHK総合にて毎週日曜午後8時ほかで放送開始予定。