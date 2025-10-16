 鈴木ふみ奈、“抜群プロポーション”魅せる水着姿で登場！写真集イベントに海外ファンも駆けつける | RBB TODAY
鈴木ふみ奈、“抜群プロポーション”魅せる水着姿で登場！写真集イベントに海外ファンも駆けつける

　グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈が13日、東京・秋葉原の書泉ブックタワーで7冊目となる写真集『GRACE』（日之出出版）の発売記念イベントを開催した。

　イベントに鈴木は、写真集で着用したモザイク調のオレンジ色の三角水着で登場。デビュー15周年を締めくくる一冊を、抜群のプロポーションでアピールした。イベントは3時間を超える大盛況となり、中には香港、台湾、オーストラリアから駆けつけたファンもいるなど、グローバルな人気を見せつけた。

　デビュー15周年の締めくくりにリリースした今回の写真集は全編、ベトナムのダナン、ホイアンで撮影され、蓮の池やランタンが幻想的なナイトマーケットなど様々な魅力的な場所で撮影された。民族衣装のアオザイ姿や、本人もお気に入りという履いてないと錯覚するようなシースルーランジェリーなど、様々なドキッとするカットを多数収録している。

　同写真集のリリースイベントはあと2回開催される予定。1つ目は10月30日19:00からCupick.jpが運営する全世界対応のオンラインサイン会が開催される。世界中どこからでも参加可能で、鈴木本人がその場でサインする様子をライブ配信で見ることができ、特別なメッセージ動画などの特典も用意されている。また、11月2日13:00からHMVエソラ池袋店にてお渡しイベントが実施される。

　鈴木は今回の写真集について「舞台はベトナム・ダナン。まるで一緒に旅しているような自然体の笑顔と、ふとした瞬間に見える大人の表情にドキッとする一冊です。無邪気さも、色気も、全部"今の私"そのまま。ページをめくるたびに、少しずつ距離が近づくような感覚を味わってもらえたら嬉しいです」とコメント。

　さらに今回のお気に入りの衣装については「ブルーのシースルーランジェリー。上品でやわらかな雰囲気なのに、よく見ると下がシースルーで…思わず『え、お尻出てる!?』と二度見しちゃうくらいの大胆さ！笑 上品さの中に遊び心が隠れていて、見る人の想像力を刺激する一着です」と語っている。


《アルファ村上》

