牛角が学生応援！2500円の“食べ放題コース”が平日限定で「飲み放題無料」に | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
牛角が学生応援！2500円の“食べ放題コース”が平日限定で「飲み放題無料」に

ルビ・ハラミ・タン・ホルモンなどのお肉から、創作焼肉や人気の「蜜おさつバター」など、40品以上が楽しめる学生限定の食べ放題メニュー！
　牛角では、10月20日から学生の毎日を応援する特別キャンペーンを開始する。平日限定で「ソフトドリンク飲み放題」が無料になる特典に加え、公式Xでは「1万円分の食事券が抽選で30名様に当たる」プレゼント企画も同時開催される。

※「学生グループ限定食べ放題」は、沖縄県、他一部店舗では実施していません。

「ソフトドリンク飲み放題」無料キャンペーンは、10月20日から11月21日までの平日限定で実施。「学生グループ限定食べ放題コース（1人様2500円）」を注文したグループが対象となる。

　また、10月20日から11月3日の期間、牛角公式Xではフォロー＆リポストキャンペーンを実施。公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストした方の中から、「抽選で30名様に、牛角デジタル食事券1万円分」がプレゼントされる。

　対象となる「学生グループ限定食べ放題コース」は、カルビ・ハラミ・タン・ホルモンなどのお肉から、創作焼肉や人気の「蜜おさつバター」など、40品以上が楽しめる学生専用メニューだ。

　学生生活のかけがえのない思い出のひとつである、仲間と囲むテーブル。同コースは、そんな時間をもっと身近に、もっと気軽に楽しんでもらいたいという想いのもと展開されている。この秋は、「飲み放題無料」と「Xキャンペーン」のダブル特典が、学生生活をさらに後押しする。


《櫻井哲夫》

