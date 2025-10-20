豊田ルナ、“小悪魔っぽさ”漂う水着姿！デジタル写真集がリリース決定 | RBB TODAY

27日、豊田ルナのデジタル写真集『るんちゃんといっしょ。』（ワニブックス）の配信が開始される。
豊田は埼玉県出身の23歳。「ミスマガジン2019」のグランプリで、現在はグラビア・アイドル・俳優として多方面で活躍している。アイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動中だ。俳優としては日テレ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』のメインキャストに抜擢され、映画『シーシュポスたちのまなざし』では映画初主演を果たすなど、幅広いジャンルで活躍の場を広げている。
同作は“るんちゃん＝無敵な女の子”をテーマに撮影。表の無敵なかわいさはそのままに、笑顔の奥に潜む小悪魔っぽさも一度に堪能できる極上の1冊が完成した。ネイビーのビキニではスポーティに、ベージュビキニではしっとりとした表情で艶っぽく、黒水着では肌の露出でさらに大人の色気を放つなど、シーン別に様々な表情や仕草を見せてくれている。等身大の無邪気な笑顔から大人の女性の色気まで、大満足のボリュームグラビアだ。
現在Amazon Kindleで予約受付中で、その他電子書店でも順次予約がスタートする予定となっている。
