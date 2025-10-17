後藤まつり、1st写真集で“過去最大露出”に挑戦！9頭身×Gカップの美プロポーション披露 | RBB TODAY

9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー・後藤まつりのファースト写真集『まつりがはじまる。』が、10月24日に発売される。

後藤まつりファースト写真集 『まつりがはじまる。』（C）徳間書店『まつりがはじまる。』カバー(撮影:野澤亘伸) （C）徳間書店

同作は、9頭身のスタイルとキュートな笑顔で“知る人ぞ知る最強ポテンシャル”と評される後藤が、ファンを「えっ、ここまで大胆に！」と驚かせるような、過去最大露出に挑戦した一冊。

後藤まつりファースト写真集 『まつりがはじまる。』（C）徳間書店

Gカップの美しいバストや、引き締まったくびれが描くS字カーブ、セクシーなヒップラインを惜しげもなく披露。撮影は“海パンカメラマン”こと野沢亘伸氏が担当し、沖縄の開放的な日差しの下、イメージDVDでは封印されていたTバックシーンや、さらにビキニを外した大胆なカットにも挑んでいる。発売記念イベントとして11月2日に秋葉原・書泉ブックタワーでお渡し会も開催される。

後藤まつりファースト写真集 『まつりがはじまる。』（C）徳間書店

後藤まつりファースト写真集 『まつりがはじまる。』（C）徳間書店

後藤まつりファースト写真集 『まつりがはじまる。』（C）徳間書店

今回の発売にあたり、後藤は「お待たせしました！念願の1st写真集です！グラビアを始めてから、『写真集出したい！叶えたい！』って強く思うようになって、ついにそれが叶いました（嬉）（泣）」と喜びを語った。

撮影を振り返り、「DVD や雑誌の撮影とはまた違って、表情とかポーズが難しかった～。でも、昔より大人の表情ができるようになったと写真集を見て感じたので『大人まちゅ』をたくさん見てほしいです！」と自身の成長を実感。

最後に、「この1st写真集には大人っぽい、子どもっぽい、いろんな私が詰め込まれてます！！皆さんのおかげで写真集が出せました（泣）本当にありがとう。セカンド写真集も撮ってもらえるようにこれからも頑張っていきます！！」とファンへの感謝と今後の意気込みを語った。