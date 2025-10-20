 遠藤憲一、妻に「マネージャーになってほしい」と頼み続け3年間拒否 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

遠藤憲一、妻に「マネージャーになってほしい」と頼み続け3年間拒否

エンタメ その他
注目記事
遠藤憲一【写真：竹内みちまろ】
  • 遠藤憲一【写真：竹内みちまろ】

　俳優の遠藤憲一が19日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演し、妻に「マネージャーになってほしい」と頼み、3年間にわたり拒否され続けた過去を明かした。

　遠藤は1990年、5年の交際を経て元タレントの妻・昌子さんと結婚。現在は昌子さんがマネージャーを務めている。MC・山崎育三郎から就任の経緯を問われると、「前の事務所のマネージャーさんが高齢になられたときに『私の代で終わり』って言われて。大きな事務所に行くというイメージもなかったので、（昌子さんに）『マネージャーやってくれないかな？』って（頼んだ）」と明かした。

　しかしオファーに対し、昌子さんは「絶対やだ！」と当初は固辞。以後、遠藤は「マネージャーになってほしい」と頼み続け、3年間の説得を経てようやく引き受けてもらえたという。

　番組では、昌子さんからの「マネージャーになってほしいと言われた時の気持ち」も読み上げられた。昌子さんは「（遠藤は）わがままでめんどくさい人なので、仕事まで関わるのはとても嫌でしたので断り続けました」と当時を回想。一方で、遠藤の人付き合いが苦手な性格を案じ「どこか事務所に入っても衝突が多いだろうと思うと、他の方法が見つからず」と心境を語った。

　最終的に引き受けた理由については、「遠藤も、遠藤の両親も働き者だったので、この先も本人は一生懸命働くだろうと思い、そこは安心材料だったので渋々引き受けました」と説明。この言葉に遠藤は、「俺、集団生活が苦手なんですよ。大きな事務所の人間関係が大変だろうなっていう部分があったので、その部分見抜いてくれて、引き受けてくれたと思うんですけどね。ありがたいですね」と感謝を述べた。


長濱ねる、遠藤憲一からもらったおにぎりを5ヵ月冷蔵庫に保存…腐らせる | RBB TODAY
画像
　長濱ねるが、24日放送の『人生最高レストラン』（TBS系）で、ドラマで共演した遠藤憲一とのエピソードを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/12/25/205004.html続きを読む »

遠藤憲一、勝地涼をいじりまくり　「集中して話してた子、別れた奥さんに似てたよね」 | RBB TODAY
画像
　俳優の遠藤憲一、勝地涼、山田裕貴の3人が、26日放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演。4月に前田敦子と離婚した勝地を遠藤がいじりまくる一幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/26/194876.html続きを読む »

遠藤憲一と宮藤官九郎の勉強させていただきます

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
バイプレイヤーズ～名脇役の森の100日間～【テレビ東京オンデマンド】

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
バイプレイヤーズ ～もしも名脇役がテレ東朝ドラで無人島生活したら～【テレビ東京オンデマンド】

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top