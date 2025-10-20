内田理央、ハワイで久々のビキニ姿もはしゃぎすぎてハプニング | RBB TODAY

16日までに、内田理央が自身の公式インスタグラムを更新。ハワイのビーチで撮影されたオフショットを複数枚公開した。

内田理央（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

公開された写真には、青と白の爽やかな花柄バンドゥビキニをまとった内田の姿が収められている。ヤシの木と青空が広がるハワイのビーチで、波しぶきを浴びながら、くしゃっとした満面の笑みで大はしゃぎする無邪気なカットや、両手を広げて開放感を全身で楽しむ姿を披露。また、砂浜に立ってクールな眼差しをカメラに向けたり、髪をかきあげたりする大人っぽい表情のショットも公開した。

内田は投稿で「常夏」と綴り、「3枚目までがデジカメで最後の2枚がスマホなの」と撮影機材について明かした。続けて「写真撮ってこのあとすぐ全身ドボンしました」と、はしゃぎすぎてハプニングがあったことを報告した。この投稿を見たファンからは、「だーりお、全く変わらずお美しい！」「美しいまさに常夏の女神像」「水着姿久しぶりに見たかも！相変わらず綺麗です」「躍動感たまらぬー」など絶賛のコメントが寄せられている。