ブルーグリーンのとんこつスープ！？一風堂、“初音ミク”色のラーメンを11月1日発売！ | RBB TODAY

一風堂は11月1日より初音ミクとコラボした限定ラーメンやコラボグッズを販売する。また一風堂公式Xでは商品販売に先行し、10月17日よりプレゼント企画を実施する。

一風堂と初音ミクが史上初コラボレーション！

11月1日より国内の一風堂全店にて、初音ミクコラボラーメン＜青＞と＜白＞を期間・数量限定で販売する。コラボラーメン一杯の注文につき一枚、初音ミクコラボオリジナルデザインのコースターがプレゼントされる。どちらのラーメンにも、初音ミクのイラストをプリントした海苔をトッピング。麺は、博多ならではの細麺をクチナシで黄色に色づけた特別仕様になっている。

初音ミクコラボラーメン＜青＞は、初音ミクのテーマカラーであるブルーグリーンのとんこつスープが目を引くゴージャスな一杯。トッピングは、柔らかくジューシーな厚切りバラチャーシュー2枚と、たっぷりの青ネギ、白ネギ、ビーツで染めたピンクの玉子1/2個と、プリント海苔だ。別添えのベビースターラーメンとシュガースプレーは、途中でラーメンにふりかけ、食感のアクセントを楽しめる。

初音ミクコラボラーメン＜白＞は、一風堂自慢のまろやかなとんこつスープに黄色の特製麺を合わせた。塩こうじと低温調理で仕上げた柔らかいローストチャーシューを3枚と、半熟玉子1/2個、白ネギ、青ネギ、きくらげ、プリント海苔をトッピングした、見た目も華やかな一杯だ。

また、11月1日より、国内の一風堂対象67店舗にて、一風堂と初音ミクのコラボグッズを数量限定で販売する。一風堂のユニフォームを身にまとった初音ミクと、一風堂のラーメンを模した髪飾りを付けた袴姿の初音ミクは、一風堂40周年を記念して制作されたオリジナルデザイン。アクリルスタンド2種と、缶バッジセット1種（2個入り）となって登場する。

コースターデザイン イメージ

10月17日～11月16日の期間中、一風堂公式X（旧Twitter）にて、初音ミクコラボグッズが当たるキャンペーンを全2回実施する。応募いただいた方の中から抽選で計80名様に、初音ミクコラボグッズがプレゼントされる。