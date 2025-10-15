JO1・大平祥生＆ME:I・SHIZUKUが活動休止...“二股トラブル”文春砲受けファン怒りの声 | RBB TODAY

15日、JO1のメンバー・大平祥生とME:I・SHIZUKUが、所属事務所の公式サイトにて活動休止を発表した。

大平とSHIZUKUの所属事務所は、活動休止の理由について「弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」と説明。ファンに対しては、それを「期待に反する重大な行為」と認識しており、「当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました」とした。

同日、総合週刊誌『週刊文春』（文藝春秋）は、大平が一般女性と交際中に、SHIZUKUとも親密な関係にあったとする「二股トラブル」を報じていた。二人の活動休止を受け、Xでは「活動休止」がトレンド入り。JO1とME:Iのファンからは「やばいだろ普通に」「ほんとに無理ほんとに無理」「色々グロすぎる」「ふざけんなまじで最悪」「ちょまってねぇ、嘘だよね、いやいややめて」「うーわこれはあかんわ しかもよりによってME:Iとかまじ終わってるやん」など、驚きや憤りの声が寄せられている。