はち切れそう…“ピチッ”とタンクトップ姿のナッティ、圧巻プロポーションに視線集中「すごい」【PHOTO】 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、アイドルらしからぬ圧巻のプロポーションを披露した。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、スタジオで自撮りをするナッティの姿が収められている。ロゴ入りのタイトなタンクトップからはボリューム感あふれるラインが露わになっている一方、引き締まったウエストも際立ち、非現実的なシルエットで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「スタイル良すぎ」「わ…すごい」「女神」「美しい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、11月5日に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たした。さらに12月10日からは福岡・大阪・東京などを巡る日本デビューツアー「Lucky Day」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

