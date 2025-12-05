韓国美人ゴルファーがドバイ満喫!? 豪華クルージングに高級ディナーまで大放出のプライベートSHOT【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュの優雅なプライベートSHOTが話題だ。

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「Dubai」とキャプションに綴り、UAE・ドバイに旅行に訪れた際の写真や動画を数枚投稿した。

投降には、クルーザーの上に乗って夕日を眺めた後、振り向いてカメラに微笑みを見せるユ・ヒョンジュが写っている。ネイビーを基調としたラフな私服姿で、リラックスした表情でフルーツを堪能するなど、クルージングを満喫する様子が伝わってくる。

ほかにも、色とりどりの料理がテーブルいっぱいに並んだディナーの写真も公開。まさに“セレブ級”のプライベートSHOTを目にしたファンからは、「美しいですね」「ファンタスティック！」「連れて行って…」「アラブの女神!?」などのコメントが寄せらていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

なお、ユ・ヒョンジュは11月に行われた韓国女子ゴルフの2026年シーズン正規ツアー（1部）のシード順位戦予選でグループAを3位で通過し本選に進出。ただ、本線では4日間で通算3オーバーの「291」とし、89位で来季のシード権確保を逃した。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。

