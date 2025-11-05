週刊文春、人気バレー選手＆紅白ミュージシャンに熱愛報道！本日12時に記事公開予告 | RBB TODAY

4日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が公式Xを更新。11月5日12:00に「週刊文春電子版」で人気バレー選手と紅白ミュージシャンの熱愛記事の公開を予告した。

同アカウントは「人気バレー選手」と書かれた男性シルエットと「紅白ミュージシャン」と書かれた女性シルエット写真を公開した。この記事予告がXで公開されると、約1時間で900リポスト、3000いいねの反応があった。ネット上では「シルエット的に誰やねん！」「誰かしら…」「紅白ミュージシャンもバレー選手も多すぎてわからん！」「誰…??」といった、報道される人物が誰なのかに注目が集まっている。

※週刊文春の11月5日12時公開の記事予告（週刊文春公式Xより）