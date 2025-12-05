「布1枚だけ…?!」財閥令嬢K-POPアイドル・アニー、危険な“大胆バックレス”衣装で美背中全開【PHOTO】 | RBB TODAY

男女グループALLDAY PROJECTのメンバーで、財閥グループのお嬢様としても知られるアニーが、大胆なビジュアルを披露し話題を呼んでいる。

アニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真でアニーは、ピンクとブラックのバックレスデザインのトップスに個性的なデニムを合わせたスタイリングを披露。肩や背中、ウエストのラインが大胆に露出したシルエットは、彼女の細く引き締まったボディラインを際立たせ、視線を奪った。

また、真横から捉えたショットでは、肩から背中にかけての“曲線美”や美しい横顔が際立ち、思わず見惚れるほどの妖艶さを漂わせている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「布1枚だけ…?!」「圧巻のスタイル」などのコメントが寄せられている。

（写真＝アニーInstagram）

なお、アニーが所属するALLDAY PROJECTは、11月17日にデジタルシングル『ONE MORE TIME』をリリースした。さらに12月8日にはデビュー後初となるEPアルバム『ALLDAY PROJECT』も発売される予定だ。

◇ALLDAY PROJECT プロフィール

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

